У непомітному місці: топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася новим татуюванням

Зірка вже має один перманентний малюнок на попереку, але його вона рідко показує.

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — колись давно зробила своє перше татуювання на попереку, але його рідко показує, тому що воно знаходиться нижче лінії нижньої білизни. Там намальований місяць, на якому сидить кішка, а на її хвості гойдається зірка.

Мабуть, Але вирішила зробити новий перманентний малюнок, але вже у помітнішому місці – на шиї ззаду. Фото тату вона поділилася у своєму Instagram – це 6 маленьких зірочок, можливо, сузір'я.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

У кадрі вона постала у ніжному образі – у легкій напівпрозорій блузці з вишивкою, яку доповнила золотими витонченими прикрасами – сережками у вигляді мушель, численними кільцями та тонкими браслетами.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо показувала, як відпочиває на Ібіці. На пляжі зірка позувала у винному купальнику-бандо і крислатому солом'яному капелюсі.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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