У невагомій білій сукні: відома акторка одягла на Берлінський кінофестиваль вбрання української модельєрки

Вбрання цього бренду користуються популярністю в Голлівуді серед акторів та моделей.
Акторка Джесіка Генвік відвідала 74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль, який стартував 15 лютого і триватиме до 25-го. На заході вона відвідала показ фільму-жахів "Зозуля", в якому зіграла з Гантер Шафер.
На червону доріжку кінофестивалю Джесіка вийшла в красивій білій сукні, зробленій із тонкої напівпрозорої сітчастої тканини, яка здавалася невагомою. Вбрання розроблене брендом Lever Couture, що заснований українкою Лесею Верлінг'єрі.
Образ акторка доповнила бежевими туфлями з ремінцями та невеликою білою сумкою креативного дизайну із ручкою.
У вбраннях від Lever Couture з'являлося в різний час дуже багато зірок, але також 2022 року на прем'єру фільму Джеймса Кемерона – "Аватар: Шлях води" супермодель та ведучас Гайді Клум прийшла у дуже подібній сукні.
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