У невдалій мінісукні і без нігтя: трансгендерна зірка YouTube продемонструвала оголені груди на червоній доріжці

Знаменитості часто одягають на заходи провокаційні вбрання, щоб привернути до себе увагу.

Канадська трансгендерна зірка YouTube, світська левиця, акторка і модель – Джіджі Горджеос – відвідала церемонію нагородження премії People's Choice Awards у Санта-Моніці.

На червоній доріжці вона продемонструвала провокаційний образ. На ній була невдала чорна мінісукня, яка зовсім не пасувала її фігурі. Вбрання мало великі вирізи, через які вона продемонструвала присутнім нижню частину своїх оголених грудей.

Джіджі Горджеос / Фото: Getty Images

Аутфіт Джіджі доповнила чорними лакованими стрипами. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із довгими нарощеними віями і прикрасила вуха сережками з діамантами. А ще Горджеос наклеїла собі накладні нігті і один із них відпав, що неможливо було не помітити.

Джіджі Горджеос / Фото: Getty Images

Нагадаємо, якось Джіджі Горджеос потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона мала прекрасний вигляд. На ній була чорна сукня по фігурі з вирізами на талії та в зоні декольте, яка робила її стрункішою.

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