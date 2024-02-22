У невимушеному вбранні: акторка Джессіка Біл під прицілом папараці в Мілані

В Італії стартував Тиждень моди, тому зіркові гості показів дедалі частіше стали потрапляти до об'єктивів папараці.
Дружина Джастіна Тімберлейка – акторка Джессіка Біл – потрапила під приціл фотографів, коли виходила з готелю у Мілані. Зірка прилетілв до Італії, щоб відвідати Тиждень моди, де бренди представлятимуть свої нові колекції осінь-зима 2024-2025.
На знаменитості був кежуал-образ, в якому вона поєднала світле худі з принтом, джинси та плащ від Fendi. Також акторка одягла кепку та кросівки.
Макіяжу на обличчі у неї практично не було, а ось на очі вона надягла сонцезахисні окуляри з невеликими чорними лінзами.
У схожому образі в Мілані помітили ще одну зірку - британську акторку Емму Вотсон. Дівчина була з ніг до голови одягнена у речі від бренду Prada.
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