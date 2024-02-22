У невимушеному вбранні: акторка Джессіка Біл під прицілом папараці в Мілані

В Італії стартував Тиждень моди, тому зіркові гості показів дедалі частіше стали потрапляти до об'єктивів папараці.

Дружина Джастіна Тімберлейка – акторка Джессіка Біл – потрапила під приціл фотографів, коли виходила з готелю у Мілані. Зірка прилетілв до Італії, щоб відвідати Тиждень моди, де бренди представлятимуть свої нові колекції осінь-зима 2024-2025.

На знаменитості був кежуал-образ, в якому вона поєднала світле худі з принтом, джинси та плащ від Fendi. Також акторка одягла кепку та кросівки.

Макіяжу на обличчі у неї практично не було, а ось на очі вона надягла сонцезахисні окуляри з невеликими чорними лінзами.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

У схожому образі в Мілані помітили ще одну зірку - британську акторку Емму Вотсон. Дівчина була з ніг до голови одягнена у речі від бренду Prada.

Емма Уотсон / Фото: Getty Images

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