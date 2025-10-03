ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
117
1 хв

У неї чудово вийшло: зірка серіалу "Велика маленька брехня" продефілювала на показі

Захід відбувся в межах Тижня моди в Парижі.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лора Дерн

Лора Дерн / © Getty Images

58-річна американська акторка Лора Дерн, яка зіграла в культовому серіалі «Велика маленька брехня», спробувала себе в ролі моделі.

Вона вийшла на подіум під час показу жіночого одягу від бренду Gabriela Hearst.

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн / © Getty Images

Лора продемонструвала довгу сукню з колекції весна-літо 2026 року. Це було сріблясте вбрання лаконічного фасону, але зі складним дизайном, адже сукня була повністю розшита невеличкими 3D квітами.

На подіумі Лора продефілювала як справжня професіоналка — йшла дуже впевнено. Роль моделі їй личить, як і сукня, яку вона демонструвала. Образ акторки на подіумі також доповнили не туфлі на підборах, а зручні босоніжки білого кольору.

Лора Дерн / © Getty Images

Нагадаємо, що HBO підтвердив — культовий серіал «Велика маленька брехня» повернеться з третім сезоном. Сценарій першої серії напише Франческа Слоун («Містер і місіс Сміт»), яка також виступить виконавчою продюсеркою разом із Девідом Е. Келлі, Ніколь Кідман та Різ Візерспун. Акторки Ніколь Кідман та Різ Візерспун знову з’являться у головних ролях, а глядачі очікують також на повернення інших зірок серіалу, серед яких Шейлін Вудлі, Зої Кравіц та Меріл Стріп.

