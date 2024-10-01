У неї ідеальна фігура: струнка Ніколь Кідман у драматичному луку відвідала модне шоу

Зірка одяглася для заходу в монохромне вбрання, але сяяла яскравіше за всіх.

57-річна акторка Ніколь Кідман знову одягла чорний колір, який явно один із улюблених у її гардеробі. Однак цього разу в такому образі вона з'явилася не на червоній доріжці, а на Тижні моди в Парижі.

Ніколь відвідала показ Модного дому Balenciaga, який презентував колекцію прет-а-порте весна-літо 2025.

На знаменитості була сукня з високою горловиною і довгими рукавами. Цей лук вона одягла у поєднанні зі щільними колготками та туфлями на підборах.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Також Кідман додала в образ сонцезахисні окуляри, сумку з короткою ручкою та кілька лаконічних прикрас. У день показу на вулиці лив дощ, тож зачіска Ніколь трохи зіпсувалася.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ніколь — амбасадорка бренду Balenciaga і влітку цього року вона навіть взяла на шоу бренду свою дочку Сандей Роуз Кідман-Урбан. Для 16-річної дівчинки це був перший показ от кутюр, який вона відвідала з матір'ю.

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