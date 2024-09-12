У неї ідеальні ноги: Демі Мур у мінісукні на вечірці в Торонто

Світле вбрання ідеально контрастувало з бронзовою засмагою жінки.
61-річна акторка Демі Мур відвідала вечірку Variety Cover Party, яка проводилася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто. На цьому заході жінка справила враження луком, оскільки він підкреслював її стрункі ноги.
На Мур була оригінальна мінісукня від бренду Coperni з колекції осінь-зима 2024. Вона мала високу горловину, короткі рукави та об'ємну спідницю.
Сукню акторка носила у поєднанні з чорними туфлями на ремінцях від Paris Texas, прикрасами від Shay Jewelry та зачіскою-хвостом.
Також у межах кінофестивалю Мур відвідала ще одну вечірку, але обрала для неї вже червону шкіряну сукню від Proenza Schouler, яку одягла у поєднанні з босоніжками від Aquazzura та сережками Tiffany & Co.
Читайте також:
- У білій сорочці, чорній краватці та діамантах: Демі Мур на кінофестивалі в Торонто
- Була в пишній сукні: який вигляд мала Демі Мур у день весілля з Брюсом Віллісом
- Вони нерозлучні: 61-річна Демі Мур відвідала показ Модного дому Dior з крихітним песиком на руках.