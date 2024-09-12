У неї ідеальні ноги: Демі Мур у мінісукні на вечірці в Торонто

61-річна акторка Демі Мур відвідала вечірку Variety Cover Party, яка проводилася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто. На цьому заході жінка справила враження луком, оскільки він підкреслював її стрункі ноги.

На Мур була оригінальна мінісукня від бренду Coperni з колекції осінь-зима 2024. Вона мала високу горловину, короткі рукави та об'ємну спідницю.

Сукню акторка носила у поєднанні з чорними туфлями на ремінцях від Paris Texas, прикрасами від Shay Jewelry та зачіскою-хвостом.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Також у межах кінофестивалю Мур відвідала ще одну вечірку, але обрала для неї вже червону шкіряну сукню від Proenza Schouler, яку одягла у поєднанні з босоніжками від Aquazzura та сережками Tiffany & Co.

Демі Мур / Фото: Getty Images

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