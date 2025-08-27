ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

У неї ідеальний прес: Зої Кравіц в особливому вбранні чорного кольору прийшла на прем'єру фільму

Голлівудська зірка одягла вбрання, натхнене старою колекцією її улюбленого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Associated Press

Дочка співака Ленні Кравіца з’явилася на прем’єрі фільму в Нью-Йорку і викликала фурор ефектним вбранням від бренду Saint Laurent. Акторка носила кастомний ансамбль чорного кольору, що складався з топу з фігурним декольте та довгими рукавами і довгої спідниці зі складками.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Вбрання мало ідеальний вигляд на мініатюрній фігурі Зої і підкреслювало її прес.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Образ акторка доповнила лаконічним макіяжем, зачіскою з розпущеним волоссям і чорними босоніжками на підборах.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Ансамбль Кравіц був натхнений вбранням з колекції Saint Laurent прет-а-порте весна-літо 1990, показ якої відбувся під час Паризького тижня моди в жовтні 1989 року. Вбрання тоді демонструвала модель Ясмін Гаурі.

Ясмін Гаурі, Париж, 1989 рік / © Getty Images

Ясмін Гаурі, Париж, 1989 рік / © Getty Images

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie