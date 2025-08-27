У неї ідеальний прес: Зої Кравіц в особливому вбранні чорного кольору прийшла на прем'єру фільму

Зої Кравіц / © Associated Press

Дочка співака Ленні Кравіца з’явилася на прем’єрі фільму в Нью-Йорку і викликала фурор ефектним вбранням від бренду Saint Laurent. Акторка носила кастомний ансамбль чорного кольору, що складався з топу з фігурним декольте та довгими рукавами і довгої спідниці зі складками.

Зої Кравіц / © Associated Press

Вбрання мало ідеальний вигляд на мініатюрній фігурі Зої і підкреслювало її прес.

Зої Кравіц / © Associated Press

Образ акторка доповнила лаконічним макіяжем, зачіскою з розпущеним волоссям і чорними босоніжками на підборах.

Зої Кравіц / © Associated Press

Ансамбль Кравіц був натхнений вбранням з колекції Saint Laurent прет-а-порте весна-літо 1990, показ якої відбувся під час Паризького тижня моди в жовтні 1989 року. Вбрання тоді демонструвала модель Ясмін Гаурі.

Ясмін Гаурі, Париж, 1989 рік / © Getty Images