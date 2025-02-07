У неї новий роман: Олівію Вайлд із її новим бойфрендом заскочили на баскетбольному матчі

40-річна акторка та 36-річний колишній баскетболіст сиділи в першому ряду на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі та дивилися гру між Los Angeles Lakers та Golden State Warriors.

Олівія була у білій футболці та чорних штанях, у неї на обличчі був дуже легкий макіяж і волосся розпущене, а її бойфренд був одягнений у чорну толстовку, штани кольору хакі та чорну бейсболку.

Дейн Ділігро та Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Про роман пари стало відомо у січні 2025 року. Раніше акторка з січня 2021 до листопада 2022 перебувала у стосунках зі співаком і актором Гаррі Стайлзом. Пара розійшлися друзями. Також в Олівії є двоє дітей – дочка та син від її партнера Джейсона Судейкіса.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

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