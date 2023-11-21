У неї новий роман: папараці дізналися, з ким зустрічається Емілі Ратаковскі

Модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.

Зірка прогулювалася вулицями міста та її заскочили репортери. 32-річна модель мала розкішний вигляд в зелено-білій дублянці з хутряним оздобленням, сірих вузьких штанях та високих чоботях на підборах з "коров'ячим" принтом.

Емілі розпустила волосся, одягла чорні сонцезахисні окуляри та золоті сережки-кільця у вуха. Дівчина мала, як завжди, стильний вигляд.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емілі зараз приписують роман із французьким актором Стефаном Баком. Пару вже бачили разом на прогулянці та навіть фотографували папараці під час поцілунку.

Стефан Бак / Фото: Associated Press

Влітку 2022 року Ратаковскі розійшлася з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом, від якого народила сина Сильвестра, а згодом розлучилася з ним. Чоловік зраджував зірку.

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