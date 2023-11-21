У неї новий роман: папараці дізналися, з ким зустрічається Емілі Ратаковскі

Модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.
Зірка прогулювалася вулицями міста та її заскочили репортери. 32-річна модель мала розкішний вигляд в зелено-білій дублянці з хутряним оздобленням, сірих вузьких штанях та високих чоботях на підборах з "коров'ячим" принтом.
Емілі розпустила волосся, одягла чорні сонцезахисні окуляри та золоті сережки-кільця у вуха. Дівчина мала, як завжди, стильний вигляд.
Нагадаємо, Емілі зараз приписують роман із французьким актором Стефаном Баком. Пару вже бачили разом на прогулянці та навіть фотографували папараці під час поцілунку.
Влітку 2022 року Ратаковскі розійшлася з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом, від якого народила сина Сильвестра, а згодом розлучилася з ним. Чоловік зраджував зірку.
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