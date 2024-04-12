У неї очі матері: 15-річна дочка Анджеліни Джолі від Бреда Пітта вийшла у світ

Акторка зізналася, що її дочка була "справді крутою помічницею" протягом усього процесу виробництва цього мюзиклу.

11 квітня у Нью-Йорку відбулася прем'єра бродвейського мюзиклу "Аутсайдери" — спектаклю-адаптації однойменного кримінального фільму Френсіса Форда Копполи 1983 року. У цьому проєкті акторка Анджеліна Джолі була продюсеркою, а допомагала їй із цією роботою 15-річна дочка Вів'єн.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Саме тому підліток вийшла на червону доріжку з матір'ю. На Вів'єн був вільний синій комбінезон та кеди, волосся вона уклала на один бік.

Дівчинка дуже схожа на обох своїх відомих батьків, але колір очей у неї, звичайно ж, мамин.

Анджеліна Джолі та Вів'єн Джолі-Пітт / Фото: Getty Images

Також на одному з фото видно, що відвідав цей захід і син Джолі Пакс, але на червону доріжку не вийшов.

Анджеліна Джолі та її діти / Фото: Associated Press

Під час заходу у лауреатки премії "Оскар" запитали, хто є "найбільшим театральним керівником" у їхній родині, вона одразу ж підтвердила, що це Вів'єн.

"Вів. Безперечно Вів", — каже Джолі. "Вона мене виправить. Вона скаже: "Хіба ти не читав пам'ятку? "Ми повинні це зробити, ми повинні пройти через це". Вона була дуже крутою помічницею. Вона ставиться до цього дуже-дуже серйозно".

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