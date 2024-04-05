У неї є ще одна: Анна Вінтур знову повторила свій образ, але тепер сукня була синя

На благодійному заході Hope Rising Вінтур 74-річна Анна Вінтур з'явилася у синій сукні з довгими рукавами зі складками, а також великим квітковим принтом.

Прикрашав вбрання розріз на спідниці з чорною мереживною вставкою тканини і ще Вінтур його доповнила улюбленим кольє на шиї з великим камінням.

Взула журналістка босоніжки жовтого кольору з текстурної шкіри і кількома ремінцями.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Однак ця модель сукні в неї вже є, але у зеленому кольорі. Сукню з принтом від Prada вона носила з розрізом на спідниці і просто пряму.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Анна Вінтур / Фото: Associated Press

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