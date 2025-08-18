У неї є всі моделі: Кетрін Зета-Джонс розповіла про свою улюблену сумку

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

55-річна акторка Кетрін Зета-Джонс дала інтерв’ю виданню Sunday Times, у якому зазначила, що вона та її чоловік Майкл Дуглас володіють чотирма об’єктами нерухомості — двома будинками в Нью-Йорку, одним у Канаді й одним в Іспанії, а також трохи розповіла про вбрання, на які готова витрачати гроші.

«Я ходжу всіма вінтажними магазинами Парижа, — поділилася вона, — Купую речі, які, найімовірніше, ніколи не одягну, наприклад, шикарні накидки, просто чудові речі. Зараз я обожнюю класику Yves Saint Laurent. Вечірні сукні мене просто захоплюють».

«Для мене джинси — це просто джинси. Витрачати 200 фунтів на білу футболку? Ні», — продовжила вона. «Але коли справа доходить до високої моди, красивої вишивки бісером, майстерності… я обожнюю театр моди».

Зета-Джонс передала свою любов до моди і витончених речей своїй 22-річній доньці Керіс.

«Їй дуже подобається мій гардероб», — розповіла зірка. «У мене, мабуть, найбільша колекція сумок Fendi Baguette, і вона тільки-но знайшла ще одну в домі моєї мами. У мене є все: від джинсової тканини до перлів і леліток».

Наразі сумка Fendi Baguette продається за ціною від 2500 до 11 500 доларів.

«Карла Фенді постійно дарувала мені їх, якраз коли вони були особливо актуальні», — додала вона.

Кетрін Зета-Джонс на арзхівному фото. Актриса тримає в руці сумку від Fendi / © Getty Images

Нагадаємо, що донька акторки вже привертала увагу тим, що одягала її вбрання — ніжно-рожеву сукню на тонких бретельках і мереживними вставками. Автором сукні є французький модельєр Емануель Унгаро і вона входила до колекції осінь-зима 1999 року.