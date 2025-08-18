ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

У неї є всі моделі: Кетрін Зета-Джонс розповіла про свою улюблену сумку

Акторка розкрила кілька особистих модних уподобань і трохи розповіла про свою модну колекцію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

55-річна акторка Кетрін Зета-Джонс дала інтерв’ю виданню Sunday Times, у якому зазначила, що вона та її чоловік Майкл Дуглас володіють чотирма об’єктами нерухомості — двома будинками в Нью-Йорку, одним у Канаді й одним в Іспанії, а також трохи розповіла про вбрання, на які готова витрачати гроші.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

«Я ходжу всіма вінтажними магазинами Парижа, — поділилася вона, — Купую речі, які, найімовірніше, ніколи не одягну, наприклад, шикарні накидки, просто чудові речі. Зараз я обожнюю класику Yves Saint Laurent. Вечірні сукні мене просто захоплюють».

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

«Для мене джинси — це просто джинси. Витрачати 200 фунтів на білу футболку? Ні», — продовжила вона. «Але коли справа доходить до високої моди, красивої вишивки бісером, майстерності… я обожнюю театр моди».

Зета-Джонс передала свою любов до моди і витончених речей своїй 22-річній доньці Керіс.

«Їй дуже подобається мій гардероб», — розповіла зірка. «У мене, мабуть, найбільша колекція сумок Fendi Baguette, і вона тільки-но знайшла ще одну в домі моєї мами. У мене є все: від джинсової тканини до перлів і леліток».

Наразі сумка Fendi Baguette продається за ціною від 2500 до 11 500 доларів.

«Карла Фенді постійно дарувала мені їх, якраз коли вони були особливо актуальні», — додала вона.

Кетрін Зета-Джонс на арзхівному фото. Актриса тримає в руці сумку від Fendi / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на арзхівному фото. Актриса тримає в руці сумку від Fendi / © Getty Images

Нагадаємо, що донька акторки вже привертала увагу тим, що одягала її вбрання — ніжно-рожеву сукню на тонких бретельках і мереживними вставками. Автором сукні є французький модельєр Емануель Унгаро і вона входила до колекції осінь-зима 1999 року.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie