У незручному взутті та без макіяжу: Мілла Йовович вийшла на подіум у Парижі

Мілла Йовович / © Getty Images

Голлівудська акторка Мілла Йовович, яка народилася в Києві, взяла участь у Тижні моди в Парижі. Зірка вийшла на подіум під час показу бренду Miu Miu, який презентував публіці колекцію весна-літо 2026.

Вона продефілювала в креативному вбранні, яке було поєднанням жакета і фартуха з чорної шкіри, також в образі були присутні трикотажний светр сірого кольору і хустка з яскравим принтом на шиї.

Мілла Йовович на подіумі / © Getty Images

Однак жахнули босоніжки, які стилісти бренду підібрали для зірки. Чорна пара здавалася тісною і дуже незручною для Мілли. Макіяжу на обличчі в акторки не було.

Ноги Мілли Йовович / © Getty Images

Також акторку помітили на вулиці в Парижі папараці в повсякденнішому вбранні. Мілла була в бежевому в’язаному шарфі, картатому пальті із зеленими й червоними смугами, а також на її плечі висіла замшева сумка хобо коричневого кольору. Завершували цей осінній образ джинси і кросівки Nike. Волосся Йовович розпустила, продемонструвавши свої кучерики.

Мілла Йовович на вулиці в Парижі / © Getty Images

Нагадаємо, що також з брендом Miu Miu співпрацює дочка Мілли — Евер Андерсон. Дівчина не лише виходила на подіум під час шоу, а й неодноразово знімалася в рекламних кампаніях бренду.