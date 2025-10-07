- Дата публікації
У незручному взутті та без макіяжу: Мілла Йовович вийшла на подіум у Парижі
Зірка взяла участь у Тижні моди, але одна деталь її лука для дефіле викликала багато запитань.
Голлівудська акторка Мілла Йовович, яка народилася в Києві, взяла участь у Тижні моди в Парижі. Зірка вийшла на подіум під час показу бренду Miu Miu, який презентував публіці колекцію весна-літо 2026.
Вона продефілювала в креативному вбранні, яке було поєднанням жакета і фартуха з чорної шкіри, також в образі були присутні трикотажний светр сірого кольору і хустка з яскравим принтом на шиї.
Однак жахнули босоніжки, які стилісти бренду підібрали для зірки. Чорна пара здавалася тісною і дуже незручною для Мілли. Макіяжу на обличчі в акторки не було.
Також акторку помітили на вулиці в Парижі папараці в повсякденнішому вбранні. Мілла була в бежевому в’язаному шарфі, картатому пальті із зеленими й червоними смугами, а також на її плечі висіла замшева сумка хобо коричневого кольору. Завершували цей осінній образ джинси і кросівки Nike. Волосся Йовович розпустила, продемонструвавши свої кучерики.
Нагадаємо, що також з брендом Miu Miu співпрацює дочка Мілли — Евер Андерсон. Дівчина не лише виходила на подіум під час шоу, а й неодноразово знімалася в рекламних кампаніях бренду.