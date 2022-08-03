У незвичайних лосинах та з модною сумкою від відомого бренду: супермодель Алессандра Амбросіо після пілатесу

Супермодель Алессандра Амбросіо, яка прославилася своєю багаторічною роботою з брендом білизни Victoria's Secret, зараз мешкає в Каліфорнії, де часто потрапляє під приціл фотографів після тренувань. Днями 41-річну красуню зазнімкували після занять пілатесом, коли вона прямувала до своєї машини.

Алессандра була одягнена в білий спортивний комплект від бренду Alo Yoga — топ та лосини з незвичайним оманливим дизайном у вигляді стрінг. Доповнювали цей образ кросівки, сонцезахисні окуляри та прикраси, серед яких була підвіска із написом "мама" від Jacquie Aiche.

Але особливо яскравою деталлю образу моделі стала синя сумка Balenciaga.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також прикрасу зі словом "мама" носить перша леді США Джілл Байден.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

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