У незвичайних штанах та кроптопі: Емілі Ратаковскі на прогулянці у Нью-Йорку

Американська модель і віднедавна ще й письменниця Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці на вулиці в Нью-Йорку, коли вийшла на прогулянку зі своїм псом.

На відомій моделі були широкі штани з низьким посадженням в принт, що нагадував камуфляж, а також кроптоп та куртка світло-жовтого кольору. Образ вона завершила сумкою від Louis Vuitton та чорними черевиками із квадратним мисом.

Також у дівчини нова зачіска з чубчиком і темніший відтінок волосся. На обличчі Емілі зробила яскравий макіяж із червоною помадою та рум'янами.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Ратаковскі розлучилася із Себастьяном Беаром-МакКлардом. Пара пробула у шлюбі близько чотирьох років, а причиною розлучення стала зрада чоловіка. У цьому шлюбі вона народила сина Сильвестра.

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