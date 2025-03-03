У незвичайній багатоярусній сукні: Зої Салдана вийшла за "Оскаром" у винному вбранні від Saint Laurent

Колір її сукні є одним із найтрендовіших відтінків року.
Тепер акторку Зої Салдану офіційно можна називати оскароносною зіркою, адже в ніч проти 3 березня вона отримала свій перший "Оскар". Золоту статуетку їй вручили у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" за роль у фільмі-мюзиклі "Емілія Перес".
На 97-му церемонію акторка прийшла в оригінальній сукні трендового винного відтінку, яку для неї створив бренд Saint Laurent.
Це була багатошарова сукня з ефектом "голого" ліфа, прикрашеного камінням. Сукню Зої носила у поєднанні з високими чорними капроновими рукавичками та коштовностями від ювелірного бренду Cartier. Її прикраси складалися з діамантів та смарагдів. Макіяж у Зої був лаконічний, як і її зачіска з легкими хвилями.
Захід вона відвідала зі своїм чоловіком – італійським художником Марко Перего.
Нагадаємо, що у пари троє синів. Вони таємно одружилися у червні 2013 року в Лондоні і обоє взяли подвійне прізвище. Нещодавно Зої вийшла на червону доріжку зі своїми дітьми, які дуже схожі на неї.
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