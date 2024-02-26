У незвичайній чорній мінісукні: Марго Роббі блиснула ногами на світському заході

Зірка фільму "Барбі" — 33-річна Марго Роббі — прибула на 35 щорічну церемонію вручення премії Гільдії продюсерів, яка відбулася в неділю, 25 лютого, в Лос-Анджелесі.

Акторка з'явилася в чорній мінісукні незвичайного дизайну від бренду Balmain з колекції Pre-Fall 2024. У вбрання були довгі рукави, відкриті плечі з відворотами, як жакет, а також невелике декольте. У зоні талії вбрання прикрашали широкі складки тканини, що нагадують баску.

Доповнила цей образ Марго маленькою сумкою з короткою ручкою від бренду Hunting Season, чорними туфлями Manolo Blahnik, а також діамантами Jacob & Co Diamond. Волосся Марго розпустила та зробила лаконічний макіяж.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Днем раніше Марго також продемонструвала лук у чорному міні, але з величезним рожевим бантом. Акторка у такому гламурному образі відвідала 30-ту щорічну церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася у концертному залі Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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