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У незвичайній кофті з Принсем: Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці із сином

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У незвичайній кофті з Принсем: Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці із сином

Емілі Ратаковскі із сином / Фото: Getty Images

Лук для прогулянки у неї вийшла досить екстравагантним.

Модель Емілі Ратаковскі після того, як подала документи на розлучення, зі своїм невірним чоловіком, не так часто з'являється на вулицях Нью-Йорка, але все ж намагається виходити на прогулянки з сином Сильвестром, коли є така можливість.

Днями знаменну красуню сфотографували у районі Вест-Віллидж, коли вона везла сина у дитячому візку. Також поруч із нею на повідку йшов її пес.

На Емілі була дуже незвичайна подовжена кофта із зображенням легендарного американського співака та музиканта Принса, який помер 2016 року. Образ молодої мами доповнили штани в леопардовий принт та кросівки від Nike.

Емілі Ратаковскі із сином / © Getty Images
Емілі Ратаковскі із сином / Фото: Getty Images

Волосся вона розпустила, на обличчі зробила легкий макіяж, а ось через плече у неї висіла чорна сумка Chanel.

Емілі Ратаковскі із сином / © Getty Images
Емілі Ратаковскі із сином / Фото: Getty Images

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