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У незвичайній мінісукні з драпуванням: Гейлі Бібер продемонструвала новий гламурний образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У незвичайній мінісукні з драпуванням: Гейлі Бібер продемонструвала новий гламурний образ

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Дівчина продовжує натякати на свою косметику червоним вбранням.

Відома американська модель та дружина співака Джастіна Бібера – 26-річна Гейлі – потрапила під приціл папараці, коли йшла на чергове інтерв'ю, щоб просувати свій косметичний бренд Rhode.

Дівчина була одягнена в білу мінісукню від бренду Marc Jacobs з колекції осінь-зима 2023. Коротке вбрання мало безліч оборок, а також підкреслювало ноги та тонку талію моделі.

Вона доповнила його червоним манікюром, червоними мюлями з пряжками від Manolo Blahnik, а також прямокутною сумкою від Ferragamo. Завершили цей гламурний образ золоті прикраси – годинник на руці та сережки-кільця у вухах.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Пізніше модель з'явилася на публіці в дуже спокусливій червоній сукні без бретельок від Ermanno Scervino з колекції осінь-зима 2023, яка мала просто розкішний вигляд на її фігурі. Вбрання вона доповнила мюлями на шпильках від Maison Ernest, підвіскою з великою діамантовою літерою В і сережками у вигляді полуниці, що натякали на нову колекцію її косметичних блисків із полуничним смаком.

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images
Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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