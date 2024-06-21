У незвичайній сірій сукні: Єва Лонгорія підкреслила фігуру вбранням від Jacquemus

Акторка зайнята промоцією своєї нової роботи, тому регулярно з'являється на публіці.
Єва Лонгорія потрапила під приціл папараці після шоу "Дивіться, що відбувається у прямому ефірі", знімання якого відбувалися на Мангеттені у Нью-Йорку. Акторка прийшла на програму, щоб розповісти про новий серіал зі своєю участю "Земля жінок".
На інтерв'ю вона сходила у сірій сукні від бренду Jacquemus, у якої були довгі рукави, а також у зоні грудей вона оформлена, як кардиган, зав'язаний за рукави і мала чокер із застібкою.
Образ Єва доповнила сріблястими туфлями на підборах, високою зачіскою та матовим макіяжем.
Днем раніше Єву помітили на вулиці у яскравій сукні морквяного відтінку від бренду Simkhai. Вона була на одне плече і мало незвичайну шнурівку та високий розріз на спідниці.
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