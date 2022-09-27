У незвичайній спідниці та оксамитовому кроптопі: модель Сінді Бруна на вечірці у Парижі

Французька модель Сінді Бруна відвідала захід La Vie Est Belle Celebration від Lancome, який відбувся у межах Паризького тижня моди у Le Petit Palais.

Перед камерами 27-річна зірка з'явилася у чорно-білому вбранні, яке складалося з довгої спідниці з оборками та шлейфом. Верх спідниці був виконаний V-подібно, а верхня частина вбрання була оксамитовою, складалася з топа з довгими рукавами і горловиною.

Образ Сінді доповнили чорні туфлі-човники та пара діамантових сережок у вухах. Попри такий екстравагантний образ макіяж модель обрала лаконічний, як і зачіску — її волосся просто було вирівняне і зібране в гладкий хвіст.

Сінді Бруна / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Тиждень моди у Парижі стартував у понеділок, 26 вересня, і триватиме до 4 жовтня. За цей період французькі дизайнери презентують свої колекції весна-літо 2023 року.

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