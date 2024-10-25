У незвичайній сукні з величезним бантом: Селін Діон з'явилася на світському заході

Суперзірка вперше задовий час з'явилася на публіці.
Співачка Селін Діон виступила на сцені під час заходу MFEI Spirit Of Life на честь Джея Марчіано, яке відбулося у Лос-Анджелесі. Марчіано є головою та генеральним директором AEG Presents, одного з найбільших у світі концертних промоутерів. Спочатку артистка вийшла до трибуни, щоб оголосити переможця.
Потім співачка, яка бореться з невиліковною хворобою, вийшла на сцену, щоб вручити нагороду та сфотографуватися. На Діон того дня була незвичайна чорна сукня від бренду Sportmax.
Вбрання виконане з латексної тканини, мало багато складок та величезний бант на спині. Гламура йому додавав верх, адже він був виконаний із сітчатої тканини і прикрашений стразами. Носила сукню Селін у поєднанні зі слінгбеками на підборах, гламурними коштовностями та яскравим макіяжем.
Кадрами цього заходу вона також поділилася в соцмережі.
Нагадаємо, що це перша поява Діон на публічному заході від моменту її грандіозного виступу на Олімпіаді в Парижі, де вона виконала пісню французької суперзірки Едіт Піаф Hymne A L'Amour.
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