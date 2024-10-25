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У незвичайній сукні з величезним бантом: Селін Діон з'явилася на світському заході

У незвичайній сукні з величезним бантом: Селін Діон з'явилася на світському заході

Селін Діон / Фото: Getty Images

Суперзірка вперше задовий час з'явилася на публіці.

Співачка Селін Діон виступила на сцені під час заходу MFEI Spirit Of Life на честь Джея Марчіано, яке відбулося у Лос-Анджелесі. Марчіано є головою та генеральним директором AEG Presents, одного з найбільших у світі концертних промоутерів. Спочатку артистка вийшла до трибуни, щоб оголосити переможця.

Селін Діон / © Getty Images
Селін Діон / Фото: Getty Images

Потім співачка, яка бореться з невиліковною хворобою, вийшла на сцену, щоб вручити нагороду та сфотографуватися. На Діон того дня була незвичайна чорна сукня від бренду Sportmax.

Вбрання виконане з латексної тканини, мало багато складок та величезний бант на спині. Гламура йому додавав верх, адже він був виконаний із сітчатої тканини і прикрашений стразами. Носила сукню Селін у поєднанні зі слінгбеками на підборах, гламурними коштовностями та яскравим макіяжем.

Селін Діон / © Getty Images
Селін Діон / Фото: Getty Images

Кадрами цього заходу вона також поділилася в соцмережі.

Нагадаємо, що це перша поява Діон на публічному заході від моменту її грандіозного виступу на Олімпіаді в Парижі, де вона виконала пісню французької суперзірки Едіт Піаф Hymne A L'Amour.

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