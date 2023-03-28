У незвичайній сукні з жовтою спідницею: Дженніфер Лопес на прем'єрі фільму Бена Аффлека

У понеділок, 27 березня, у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Ейр", режисером якого виступив Бен Аффлек. Також разом із актором Меттом Деймоном він зіграв у цій картині головну роль. На прем'єру фільму Аффлек прийшов зі своєю дружиною — співачкою та акторкою Дженніфер Лопес і будемо чесні — всі погляди того вечора були прикуті винятково до неї.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Для червоної доріжки Дженніфер вибрала елегантну сукню від бренду Antonio Grimaldi із колекції 2021 року. Вбрання мало світлий і напівпрозорий верх, розшитий кристалами і довгу приталену спідницю лимонного відтінку.

Спідниця сукні мала фігурну вставку, що робило талію Лопес ще тоншою, також її прикрашав невеликий шлейф. Волосся акторка зібрала в красиву зачіску, зробила вечірній макіяж та завершила цей ансамбль клатчем зі стразами та прикрасами з діамантами.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Бен же віддав перевагу темно-синьому вельветовому костюму, краватці та блакитній сорочці. На червоній доріжці він позував обіймаючи дружину за талію і кілька разів ніжно поцілував її в голову.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Фільм, який презентував Аффлек, розповідатиме історію про продавця кросівок фірми Nike та співзасновника компанії, які намагалися підписати у 80-х контракт із перспективним спортсменом Майклом Джорданом.

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