У незвичайній вінтажній сукні: Ельза Госк на пляжній прогулянці

Шведська модель Ельза Госк похизувалася перед підписниками новим аутфітом з прогулянки біля океану.

Молода мама одягла вінтажну сукню в принт неба, моря і піску і в такому вбранні прийшла на пляж спеціально для того, щоб сфотографуватися. Госк прогулювалася босоніж пляжем, на обличчі у неї були великі сонцезахисні окуляри в жовтій оправі, а на плечі висіла маленька сумка. Волосся Ельза зібрала в низький хвіст.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

"Знайшла цю сукню у вінтажному магазині, і мені довелося зробити це фото, щоб побачити збіги", — підписала кадри модель.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

До слова, на пляжі Ельза Госк дуже любить проводити час. Часто приходить сюди і зі своєю дочкою Тууліккі Джоан. Взагалі після народження первістка екс"ангел" Victoria's Secret занурена в материнство і до роботи повертатися не поспішає, хоча періодично знімається в якихось проєктах.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Читайте також: У ніжних образах: Ельза Госк, Шаніна Шейк і Сара Сампайо зустрілися на презентації

Ельза Госк на пляжі (8 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання