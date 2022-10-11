У незвичайному луку від Prada: зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз відвідала галаконцерт у Каліфорнії

Лілі, як і героїня серіалу, де вона грає, прихильниця гламурних образів.

Зірка серіалу "Емілі в Парижі", 33-річна Лілі Коллінз, відвідала щорічний галаконцерт GO Campaign, що відбувся у City Market Social House у Лос-Анджелесі. Перед камерами зірка з'явилася в оригінальній довгій сукні від бренду Prada.

Вбрання складалося з кількох шарів — нижнього однотонного сарафану та сітчастої сукні з довгими рукавами. Сітка була декорована паєтками золотистого та сріблястого кольорів.

Доповнили лук срібні босоніжки, також від Prada, прикраси від Cartier і висока зачіска.

Лілі Колінз / Фото: Getty Images

На захід Лілі прилетіла, мабуть, із Парижа, де зараз відбуваються знімання третього сезону серіалу "Емілі в Парижі". Прем'єра виходу продовження – 21 грудня 2022 року.

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