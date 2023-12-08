У незвичайному смугастому костюмі: Адель відвідала престижну церемонію та здобула нагороду

Співачка Адель взяла участь у заході The Hollywood Reporter's Women in Entertainment ("Жінки у сфері розваг"), що відбулося у готелі Beverly Hills 7 грудня, у Лос-Анджелесі. На цій церемонії співачка та акторка Керрі Вашингтон були удостоєні нагород: Адель – за лідерство, а Керрі – за справедливість.

Перед камерами Адель з'явилася в цікавому смугастому костюмі Schiaparelli, що складався із штанів-кльош та приталеного подовженого жакета. На лацкані жакету була вишивка у вигляді вимірювальної стрічки – сантиметра.

Доповнила образ суперзірка об'ємною зачіскою, трохи у ретро-стилі, білими туфлями, розкішним манікюром, макіяжем із коричневою помадою, а також набором золотих прикрас у вухах та на руках. Також на зап'ясті Адель можна побачити знаменитий браслет The Love від Cartier.

Адель / Фото: Getty Images

Також співачка виступила з промовою, яка викликала у публыки сміх та розчулювала щирістю

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