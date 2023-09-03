У незвичайному вбранні з торочкою з леліток: 70-річна французька акторка Ізабель Юппер на кінофестивалі

На публіці вона з'явилася у сукні від бренду, з яким давно співпрацює.
Французька акторка Ізабель Юппер за свою багаторічну кар'єру знялася у понад 110 фільмах. Також протягом усієї своєї акторської кар'єри неодноразово номінувалася на найзнаковіші премії в галузі кіно, в яких неодноразово здобувала звання "Найкраща акторка".
Цього року вона традиційно з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю. Зірка подивилася перспективну картину "Маестро", зняту Бредлі Купером.
На заході Юппер позувала в дуже екстравагантному вбранні від скандального бренду Balenciaga із нової колекції 2024 року.
Це була максісукня з довгими рукавами та коміром-стійкою. Вбрання було повністю декороване торочкою із сріблястих леліток, які звисали та надавали вбранню об'єму та оригінальності.
Образ Ізабель доповнила туфлями на величезній платформі, діамантовими сережками та мокрим укладанням.
Те, що акторка вийшла на червону доріжку в цьому бренді не дивно, адже з цього року вона є амбасадоркою Balenciaga. Але насправді вона співпрацює з Модним домом давно: від 2021 року вона вважається "другом Дому", також кілька разів брала участь у показах і знімалася в рекламі.
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