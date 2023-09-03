У незвичайному вбранні з торочкою з леліток: 70-річна французька акторка Ізабель Юппер на кінофестивалі

На публіці вона з'явилася у сукні від бренду, з яким давно співпрацює.

Французька акторка Ізабель Юппер за свою багаторічну кар'єру знялася у понад 110 фільмах. Також протягом усієї своєї акторської кар'єри неодноразово номінувалася на найзнаковіші премії в галузі кіно, в яких неодноразово здобувала звання "Найкраща акторка".

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Цього року вона традиційно з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю. Зірка подивилася перспективну картину "Маестро", зняту Бредлі Купером.

На заході Юппер позувала в дуже екстравагантному вбранні від скандального бренду Balenciaga із нової колекції 2024 року.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Це була максісукня з довгими рукавами та коміром-стійкою. Вбрання було повністю декороване торочкою із сріблястих леліток, які звисали та надавали вбранню об'єму та оригінальності.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Образ Ізабель доповнила туфлями на величезній платформі, діамантовими сережками та мокрим укладанням.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Те, що акторка вийшла на червону доріжку в цьому бренді не дивно, адже з цього року вона є амбасадоркою Balenciaga. Але насправді вона співпрацює з Модним домом давно: від 2021 року вона вважається "другом Дому", також кілька разів брала участь у показах і знімалася в рекламі.

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