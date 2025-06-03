У незвичайній мінісукні: Рейчел Броснаген відвідала церемонію вручення Gotham Television Awards

Рейчел Броснаген / © Associated Press

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Зірка комедійного серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснаген відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards у Нью-Йорку.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку в чорній мінісукні від Модного дому Dior, яка була розроблена модельєркою Марією Грацією К’юрі, яка нещодавно пішла з посади креативної директорки цього бренду, для колекції осінь-зима 2025 року.

Її незвичайна сукня була коротка і ніби сплетена з безлічі стрічок. Ліф та спідниця частково просвічувалися.

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Образ Рейчел доповнила чорними туфлями на підборах, прикрасами та лаконічною зачіскою з макіяжем.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

У подібній сукні також раніше з’являлися акторки Наталі Портман у Каннах, а також Аріана Гранде на церемонії Critics Choice Awards у Лос-Анджелесі.

Наталі Портман в Dior / © Associated Press

Аріана Гранде в Dior / © Associated Press

Рейчел Броснахен / © Getty Images Рейчел Броснахен / © Getty Images Рейчел Броснахен / © Getty Images Рейчел Броснахен на зйомках серіалу / © Getty Images Рейчел Броснахен на зйомках серіалу / © Getty Images Рейчел Броснахен / © Getty Images Рейчел Броснахен / © Getty Images