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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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93
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1 хв

У незвичайній мінісукні: Рейчел Броснаген відвідала церемонію вручення Gotham Television Awards

Вона сяяла перед камерами у вбранні, яке створила Марія Грація К’юрі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел Броснаген

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Зірка комедійного серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснаген відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards у Нью-Йорку.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку в чорній мінісукні від Модного дому Dior, яка була розроблена модельєркою Марією Грацією К’юрі, яка нещодавно пішла з посади креативної директорки цього бренду, для колекції осінь-зима 2025 року.

Її незвичайна сукня була коротка і ніби сплетена з безлічі стрічок. Ліф та спідниця частково просвічувалися.

Образ Рейчел доповнила чорними туфлями на підборах, прикрасами та лаконічною зачіскою з макіяжем.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Рейчел Броснаген / © Associated Press

У подібній сукні також раніше з’являлися акторки Наталі Портман у Каннах, а також Аріана Гранде на церемонії Critics Choice Awards у Лос-Анджелесі.

Наталі Портман в Dior / © Associated Press

Наталі Портман в Dior / © Associated Press

Аріана Гранде в Dior / © Associated Press

Аріана Гранде в Dior / © Associated Press

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен на зйомках серіалу / © Getty Images

Рейчел Броснахен на зйомках серіалу / © Getty Images

Рейчел Броснахен на зйомках серіалу / © Getty Images

Рейчел Броснахен на зйомках серіалу / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

Рейчел Броснахен / © Getty Images

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