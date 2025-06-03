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- Шоу-бізнес
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У незвичайній мінісукні: Рейчел Броснаген відвідала церемонію вручення Gotham Television Awards
Вона сяяла перед камерами у вбранні, яке створила Марія Грація К’юрі.
Зірка комедійного серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснаген відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards у Нью-Йорку.
Акторка вийшла на червону доріжку в чорній мінісукні від Модного дому Dior, яка була розроблена модельєркою Марією Грацією К’юрі, яка нещодавно пішла з посади креативної директорки цього бренду, для колекції осінь-зима 2025 року.
Її незвичайна сукня була коротка і ніби сплетена з безлічі стрічок. Ліф та спідниця частково просвічувалися.
Образ Рейчел доповнила чорними туфлями на підборах, прикрасами та лаконічною зачіскою з макіяжем.
У подібній сукні також раніше з’являлися акторки Наталі Портман у Каннах, а також Аріана Гранде на церемонії Critics Choice Awards у Лос-Анджелесі.