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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

У незвичайній сукні з безліччю шарів: Діана Крюгер сяяла перед фотографами в Парижі

Зірка фільму "Троя" обрала вбрання від відомого італійського Модного дому.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Діана Крюгер

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер взяла участь у фотосесії, яка відбулася під час Літнього балу у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Парижі. Цей гламурний світський захід відбувався під керівництвом режисерки та сценаристки Софії Копполи та ознаменував собою старт Тижня жіночої моди у Парижі.

Діана на вечірку прийшла в ніжній і шикарній сукні від бренду Alberta Ferretti з колекції осінь-зима 2025. Вбрання було повністю закритим — мало довгі рукави, високу горловину і довгу спідницю зі шлейфом. Сукня була вільного фасону і багатошаровою. Образ Діана доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем та клатчем-коробкою, який нагадував книжку.

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Також серед гостей Літнього балу сяяла іспанська акторка Пенелопа Крус — у синій розкішній сукні від Chanel із колекції от кутюр весна-літо 2025 року. Вбрання Пенелопи було виконане з ніжної тонкої тканини, мало бретельки та кілька шарів на спідниці, які прикрашали стрази.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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