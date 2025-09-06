У незвичайній сукні з м'ятою спідницею: Сідні Свіні з'явилася на прем'єрі фільму про боксерку

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні з’явилася на прем’єрі фільму «Крісті», який показали в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Кінофестиваль стартував 4 вересня і триватиме до 14 вересня.

27-річна акторка на заході з’явилася в креативній сукні від бренду Erdem, яка була виконана в ніжно-рожевому кольорі. Увагу привернуло те, що верхня частина сукні мала корсетний верх, який виграшно підкреслював декольте акторки, а ось спідниця нагадувала наче накинуте на стегна простирадло. Спідниця була виконана з повністю пом’ятої тканини, мала довгий шлейф, що волочився червоною доріжкою, та декоративну деталь у вигляді червоної квітки. Образ Сідні доповнила лаконічним макіяжем без яскравих акцентів та укладанням з локонами.

Сідні Свіні / © Getty Images

Фільм «Крісті», який презентувала Сідні, — це біографічна драма про колишню професійну боксерку Крісті Мартін, роль якої виконала Свіні. У стрічці буде розказано про сходження зірки боксу до статусу найвідомішої жінки-боксерки Америки в 1990-х роках, а потім про замах на неї, скоєний чоловіком 2010 року.

До речі, на захід прийшла реальна Крісті Мартін, якій зараз 57 років. Спортсменка позувала для фото разом із Сідні в білому костюмі та рожевій блузі.

Сідні Свіні та Крісті Мартін / © Getty Images

Нагадаємо, що у квітні акторка носила щось разюче схоже — тісну сукню без бретелей зі сріблястого атласу з корсетом від Wiederhoeft з колекції весна-літо 2025.