У незвичайних рукавичках і сукні з розрізом до стегна: Шарліз Терон підкорила ефектним образом на прем'єрі "Одіссеї"

Шарліз Терон / © Associated Press

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На прем’єрі нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» у Лондоні зібрався зірковий акторський склад стрічки. Однією з головних зірок червоної доріжки стала Шарліз Терон, яка виконала у фільмі роль богині чарівництва Цирцеї.

Шарліз Терон / © Associated Press

Акторка продемонструвала драматичний образ в елегантній чорній оксамитовій сукні максі. Вбрання мало високий комір, американську пройму й сміливий розріз до стегна, який відкривав її стрункі ноги.

Шарліз Терон / © Associated Press

Не менш ефектний вигляд мала сукня й ззаду. Вбрання оголювало спину, а декоративні оксамитові волани, що спускалися вздовж силуету, робили його ще більш вишуканим.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Незвичайною деталлю аутфіту стали об’ємні білі рукавички з пишними манжетами та великими бантами, які додали образу театральності.

Шарліз Терон / © Associated Press

Свій образ Терон доповнила чорними босоніжками на шпильках і з тонкими ремінцями. Вуха вона прикрасила довгими діамантовими сережками. Шарліз зробила стильне укладання з ефектом «мокрого» волосся, а в макіяжі зробила акцент на малиново-рожевій помаді, яка освіжила її лук.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз також позувала разом з колегами з фільму, серед яких були вагітна Енн Гетевей у волошковій сукні, Люпіта Ніонго, Зендея та інші зірки стрічки.

Шарліз Терон з колегами / © Associated Press

Про фільм:

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«Одіссея» — нова стрічка Крістофера Нолана, яку режисер описує як масштабний міфологічний пригодницький епос. Фільм є екранізацією безсмертної поеми Гомера, і вперше в історії ця фундаментальна історія буде представлена у форматі IMAX. Його знімали в різних куточках світу з застосуванням абсолютно нової плівкової технології IMAX, що має забезпечити безпрецедентний рівень занурення у світ античної Греції.

В основі сюжету — десятирічна подорож царя Ітаки Одіссея додому після закінчення Троянської війни. На своєму шляху герой зустрічає міфічних істот, переживає небезпечні пригоди та проходить випробування, намагаючись повернутися до дружини Пенелопи та сина Телемаха.

Нолан зібрав для проєкту один із найзірковіших акторських складів останніх років. Метт Деймон виконав роль Одіссея, Енн Гетевей зіграла його дружину Пенелопу, Том Голланд — сина Телемаха, Зендея перевтілилася в богиню Афіну, Роберт Паттінсон зіграв Антіноя, одного з головних женихів Пенелопи, а Люпіта Ніонго виконала одразу дві ролі. Також у стрічці знялися Шарліз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенні Сафді, Міа Гот та інші відомі актори.

В український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.

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