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- Шоу-бізнес
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У незвичайних туфлях на фігурних підборах: акторка Алекс Борштейн здивувала вбранням для червоної доріжки
52-річна акторка, яка зіграла у серіалі «Дивовижна місіс Мейзел», за який отримала дві премії «Еммі», з’явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.
Алекс Борштейн відвідала захід, який проводився в межах PaleyFest і був присвячений роботам режисерки та сценаристки Емі Шерман-Палладіно, яка є творчинею багатьох популярних комедійних серіалів, зокрема «Дивовижна місіс Мейзел» та «Дівчата Гілмор».
Алекс одягла для свого виходу твідовий костюм із мініспідницею та жакетом, які були прикрашені лелітками. Носила вбрання вона у поєднанні із сітчастими чорними колготками та синім корсетом.
Особливо креативним у цьому луку були туфлі акторки від бренду John Fluevog Shoes, що створює незвичайні моделі з фігурними підборами.
Також вона позувала на цьому заході зі своєю колегою з серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» — акторкою Рейчел Броснаген.
Також цей захід відвідала Лорен Грем, яка зіграла у серіалі «Дівчата Гілмор», який також придумала та розробила Емі Шерман-Палладіно.