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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
592
Час на прочитання
1 хв

У незвичайних туфлях на фігурних підборах: акторка Алекс Борштейн здивувала вбранням для червоної доріжки

52-річна акторка, яка зіграла у серіалі «Дивовижна місіс Мейзел», за який отримала дві премії «Еммі», з’явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Алекс Борштейн

Алекс Борштейн / © Associated Press

Алекс Борштейн відвідала захід, який проводився в межах PaleyFest і був присвячений роботам режисерки та сценаристки Емі Шерман-Палладіно, яка є творчинею багатьох популярних комедійних серіалів, зокрема «Дивовижна місіс Мейзел» та «Дівчата Гілмор».

Алекс одягла для свого виходу твідовий костюм із мініспідницею та жакетом, які були прикрашені лелітками. Носила вбрання вона у поєднанні із сітчастими чорними колготками та синім корсетом.

Алекс Борштейн / © Associated Press

Алекс Борштейн / © Associated Press

Особливо креативним у цьому луку були туфлі акторки від бренду John Fluevog Shoes, що створює незвичайні моделі з фігурними підборами.

Туфлі Алекс Борштейн / © Getty Images

Туфлі Алекс Борштейн / © Getty Images

Також вона позувала на цьому заході зі своєю колегою з серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» — акторкою Рейчел Броснаген.

Алекс Борштейн і Рейчел Броснаген / © Associated Press

Алекс Борштейн і Рейчел Броснаген / © Associated Press

Також цей захід відвідала Лорен Грем, яка зіграла у серіалі «Дівчата Гілмор», який також придумала та розробила Емі Шерман-Палладіно.

Рейчел Броснаген, Емі Шерман-Палладіно та Лорен Грем / © Associated Press

Рейчел Броснаген, Емі Шерман-Палладіно та Лорен Грем / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
592
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