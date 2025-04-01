У незвичайних туфлях на фігурних підборах: акторка Алекс Борштейн здивувала вбранням для червоної доріжки

Алекс Борштейн / © Associated Press

Реклама

Алекс Борштейн відвідала захід, який проводився в межах PaleyFest і був присвячений роботам режисерки та сценаристки Емі Шерман-Палладіно, яка є творчинею багатьох популярних комедійних серіалів, зокрема «Дивовижна місіс Мейзел» та «Дівчата Гілмор».

Алекс одягла для свого виходу твідовий костюм із мініспідницею та жакетом, які були прикрашені лелітками. Носила вбрання вона у поєднанні із сітчастими чорними колготками та синім корсетом.

Алекс Борштейн / © Associated Press

Особливо креативним у цьому луку були туфлі акторки від бренду John Fluevog Shoes, що створює незвичайні моделі з фігурними підборами.

Реклама

Туфлі Алекс Борштейн / © Getty Images

Також вона позувала на цьому заході зі своєю колегою з серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» — акторкою Рейчел Броснаген.

Алекс Борштейн і Рейчел Броснаген / © Associated Press

Також цей захід відвідала Лорен Грем, яка зіграла у серіалі «Дівчата Гілмор», який також придумала та розробила Емі Шерман-Палладіно.

Рейчел Броснаген, Емі Шерман-Палладіно та Лорен Грем / © Associated Press