У незвичному вбранні та з білими бровами: Дженна Ортега відвідала пресконференцію в Сеулі

Дженна Ортега / © Getty Images

Для цього заходу в Південній Кореї вона обрала лук від бренду Simone Rocha, що містив речі з різних колекцій. Спідниця Дженни була з колекції осінь-зима 2025, а ось зелене боді з колекції весна-літо 2025. Однак обидві речі були дуже незвичними, тож привертали увагу.

Спідниця Ортеги пошита з двох різних видів тканини, мала багато воланів, рюшів і була прикрашена великим ланцюжком з ключами на стегнах, а ось боді, яке носила зірка, мало великий принт. Образ завершували чорні колготки, масивне й незвичне кольє на шиї, туфлі в стилі Мері Джейн, зачіска, макіяж та нова деталь образу Дженни — вона висвітлила брови.

Дженна Ортега / © Getty Images

Нагадаємо, що під час престуру до серіалу одним з найобговорюваніших образів акторки стало її вбрання для появи в Лондоні. Зірка тоді вийшла на публіку в оригінальній сукні від Ashi Studio з колекції осінь-зима 2025 і прикрасах від Rainbow K.

Дженна Ортега / © Associated Press

Бежевий напівпрозорий ансамбль складався з корсета з латексу з текстурою зміїної шкіри і спідниці силуету «русалка».

Дженна Ортега / © Associated Press