У незвичних сукнях відомого бренду: Памела Андерсон сяяла на Берлінському кінофестивалі

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон з’явилася на Берлінському кінофестивалі, де відбулася презентація фільму «Обрізка троянд», у якому вона зіграла. Це похмура трагікомедія, де окрім Андерсон з’явиться багато інших приголомшливих акторів, зокрема: Каллум Тернер, Ель Феннінг, Джеймі Белл і Райлі Кіо.

Презентувати свій новий фільм Памела вирішила у Німеччині у образах від Carolina Herrera. Презентації картини передував фотокол, на який акторка прийшла у короткому кейпі з колекції Resort 2026.

Вбрання вирізняється насиченим квітковим жакардовим візерунком з контрастним чорним оксамитовим подолом.

Сукня здавалась незвичною і доволі драматичною, а одягла Андерсон її у поєднанні з чорними колготками, елегантними тутлями на підборах та сережками з камінням. Загадковості акторка додала за допомогою окулярів у з темними лінзами.

На вечірній прем’єрі фільму Памела також смогла здивувати — вдало поєднала класичну елегантність із сучасною, свіжою кольоровою палітрою.

Акторка, яка колись прославилась на весь світ завдяки серіалу «Рятувальники Малібу», обрала яскраву весняну сукню, яка поєднувала у собі зелений та рожевий відтінки.

Особливою деталлю образу акторки став плащ також відтінку зеленого, яким вона обгорнулась і він також мав довгий шлейф. Памела доповнила образ зеленими сатиновими туфлями на підборах, що непомітно виглядали з-під подолу спідниці.

Після багаторічної перерви у кар’єрі Андерсон повернулась до акторства і окрім картини «Обрізка троянд» також знялась у кількох інших фільмах. Нещодавно акторку також бачили у Нью-Джерсі під час знімань нової картини на вулиці.