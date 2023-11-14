У нічній сорочці з мереживом: британська модель блиснула сосками на селфі

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон поділилася в Instagram пікантним селфі.

На ньому красуня постала у нічній сорочці білого кольору з мереживом. Крізь тонку тканину були помітні її соски, що додало луку Меган пікантності.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Свій аутфіт Генсон доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем із рожевою помадою. На шиї у неї були ланцюжки з підвісками і намисто.

Нагадаємо, зірка реаліті Емма Ернан у мініатюрній сукні і на підборах потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

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