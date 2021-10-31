У них двійнята: Джорджина Родрігес знову вагітна від Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду не поспішає одружуватися з Джорджиною Родрігес. Але щасливий, що його дівчина знову носить під серцем дитину і навіть не одну.
Нещодавно футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram, що Джорджина вагітна двійнятами. "Радий повідомити, що ми чекаємо на двійнят. Наші серця сповнені любові — ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", — написав спортсмен у підписі до знімку, на якому вони лежать на ліжку, а в руках у Роналду знімок з УЗД.
Преса пише, що Джорджина Родрігес зараз приблизно на 12-му тижні своєї другої вагітності. У пари, нагадаємо, є спільна дочка Алана, якій три роки, а також Кріштіану виховує 11-річного сина Кріштіану (ім'я матері дитини футболіст тримає в секреті) та 4-річних близнюків Єву та Матео, народжених сурогатною матір'ю.
Джорджину і Кріштіану кілька разів підозрювали у заручинах, і сама модель публічно говорила, що хоче заміж. Втім, Кріштіану чомусь не поспішає одружуватися з дівчиною.
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