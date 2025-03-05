У них схожий смак: Сальма Гаєк та наречена мільярдера Безоса обирають схожі прикраси

Лорен Санчес — наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — відвідала один із найгучніших заходів року — Vanity Fair Oscar Party. Це щорічна вечірка із зірковими та багатими гостями, яка проводиться після церемонії вручення премії "Оскар".

55-річна жінка вийшла на фотокол у білій сукні з розкішним шлейфом, яку для неї створив бренд Oscar de la Renta. Шию Лорен прикрашало кольє від бренду Lorraine Schwartz із величезними смарагдами.

Лорен Санчеc на Vanity Fair Oscar Party / Фото: Associated Press

Однак вона не єдина знаменитість, яка обрала подібну прикрасу для світського виходу у світ. Подібне кольє також носила акторка Сальма Гаєк на нещодавній церемонії "Золотий глобус". Ось тільки кольє Сальми прикрашає ще центральний камінь-кулон.

Сальма Гаєк на церемонії "Золотий глобус" / Фото: Associated Press

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