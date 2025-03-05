У них схожий смак: Сальма Гаєк та наречена мільярдера Безоса обирають схожі прикраси

Обидві зірки обирають для світських виходів аксессуари від американського ювеліра.
Лорен Санчес — наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — відвідала один із найгучніших заходів року — Vanity Fair Oscar Party. Це щорічна вечірка із зірковими та багатими гостями, яка проводиться після церемонії вручення премії "Оскар".
55-річна жінка вийшла на фотокол у білій сукні з розкішним шлейфом, яку для неї створив бренд Oscar de la Renta. Шию Лорен прикрашало кольє від бренду Lorraine Schwartz із величезними смарагдами.
Однак вона не єдина знаменитість, яка обрала подібну прикрасу для світського виходу у світ. Подібне кольє також носила акторка Сальма Гаєк на нещодавній церемонії "Золотий глобус". Ось тільки кольє Сальми прикрашає ще центральний камінь-кулон.
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