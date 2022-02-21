У них все добре: Адель знову засвітила обручку на побаченні з Річем Полом

У них все добре: Адель знову засвітила обручку на побаченні з Річем Полом

Поки що про заручини вони нічого не розповідають, але співачка вже якийсь час з'являється з перснем на безіменному пальці лівої руки.

Якийсь час в Інтернеті ходили чутки, що Адель та її бойфренд Річ Пол переживають важкі часи і нібито саме через сварку з ним співачка скасувала свій концерт у Лас-Вегасі за 24 години до початку. Проте Адель сама спростувала цю інформацію, опублікувавши пост, у якому повідомила, що виступатиме на BRIT Awards і передала привіт від Річа.

"Привіт, я дуже рада повідомити, що виступаю на Brits наступного тижня! А ще я загляну до Грема, щоб поговорити на дивані, поки я теж у місті! Я з нетерпінням чекаю цього! О, і Річ передає привіт", — написала тоді зірка.

На церемонії BRIT Awards співачка викликала багато запитань, адже з'явилася на червоній доріжці з величезним діамантовим перснем на безіменному пальці. Багато хто припустив, що вона і Річ заручені, та пара ніяк це не коментувала.

Адель / Associated Press

Однак учора вони разом вийшли на публіку і на Адель знову була та сама обручка, проте цього разу, мабуть, щоб не привертати зайву увагу, вона її перевернула.

Адель та Річ Пол / Getty Images

Кільце Адель / Getty Images

Пара приїхала до Клівленду, щоб подивитися баскетбольний матч. На співачці було леопардове пальто та сукня від бренду Alaia, яку вона поєднала із чорними колготками та чоботями. Доповнили цей образ гарний макіяж та укладання.

Адель / Getty Images

Читайте також: