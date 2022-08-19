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У них все ж роман: Гаррі Стайлза та Олівію Вайлд помітили на побаченні

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У них все ж роман: Гаррі Стайлза та Олівію Вайлд помітили на побаченні

Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз / Фото: Getty Images

Закохані трималися за руки, коли виходили із ресторану.

Взимку минулого року світська хроніка вибухнула від новини про роман британського співака Гаррі Стайлза та американської акторки Олівія Вайлд. Тоді пару помітили разом на весіллі менеджера Стайлза – Джеффрі Азоффа. Ніхто зі знаменитостей нічого про свій роман не коментував і на червоних доріжках вони не з'являлися разом.

Проте про стосунки знаменитостей продовжували говорити. Вперше на публіці вони з'явилися 15 березня цього року - співак та акторка йшли центром Лондона, балакали і трималися за руки.

Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз / © Getty Images
Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз / Фото: Getty Images

А ось учора, 18 серпня, знаменитості знову підтвердили свої стосунки. Гаррі та Олівію помітили на побаченні біля італійського ресторану у Нью-Йорку. Після вечері пара тримавшись за руки залишила заклад.

Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз / © Getty Images
Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз / Фото: Getty Images

На Олівії була темно-синя футболка та спідниця від H&M у гарний принт. Образ зірки доповнили кросівки та кілька лаконічних прикрас. Гаррі одягнув сірі штани, білі кеди і досить оригінальну в'язану ажурну кофту.

Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз / © Getty Images
Олівія Вайлд та Гаррі Стайлз / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1537
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