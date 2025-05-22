У Нью-Йорку презентували новий сезон "І просто так…": розглядаємо образи акторів

Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Синтія Ніксон / © Associated Press

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У Нью-Йорку відбулася прем’єра третього сезону серіалу «І просто так…», який став продовженням «Сексу і міста». У новому сезоні ми знову побачимо Керрі, Міранду та Шарлотту, а також їхніх нових подруг — Сіму Патель та Лізу Векслі.

Акторки, які зіграли цих персонажок — Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Синтія Ніксон — вийшли на червону доріжку.

Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Сінтія Ніксон / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер носила вбрання від Vivienne Westwood.

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Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Ніколь Арі Паркер була у Stella McCartney.

Ніколь Арі Паркер / © Associated Press

Саріта Чоудхурі позувала в Magda Butrym.

Саріта Чоудхурі та Маріо Кантоне / © Associated Press

Синтія Ніксон в Richard Quinn.

Синтія Ніксон / © Associated Press

Крістін Девіс обрала сукню від Rachel Gilbert.

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Крістін Девіс / © Associated Press

Також захід відвідали Кеті Енг, Еван Гендлер, Майкл Патрік Кінг, Алекса Свінтон, Маріо Кантоне, Ніал Каннінгем.

Майкл Патрік Кінг / © Associated Press

Еван Гендлер / © Associated Press

Олекса Свінтон / © Associated Press

Кеті Енг / © Associated Press

Ніал Каннінгем / © Associated Press

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