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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

У Нью-Йорку презентували новий сезон "І просто так…": розглядаємо образи акторів

Актори серіалу з'явилися у повному складі на фотоколі у Crane Club. Новий сезон повертається на екрани 29 травня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Серіал «І просто так…»

Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Синтія Ніксон / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра третього сезону серіалу «І просто так…», який став продовженням «Сексу і міста». У новому сезоні ми знову побачимо Керрі, Міранду та Шарлотту, а також їхніх нових подруг — Сіму Патель та Лізу Векслі.

Акторки, які зіграли цих персонажок — Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Синтія Ніксон — вийшли на червону доріжку.

Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Сінтія Ніксон / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Сінтія Ніксон / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер носила вбрання від Vivienne Westwood.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Ніколь Арі Паркер була у Stella McCartney.

Ніколь Арі Паркер / © Associated Press

Ніколь Арі Паркер / © Associated Press

Саріта Чоудхурі позувала в Magda Butrym.

Саріта Чоудхурі та Маріо Кантоне / © Associated Press

Саріта Чоудхурі та Маріо Кантоне / © Associated Press

Синтія Ніксон в Richard Quinn.

Синтія Ніксон / © Associated Press

Синтія Ніксон / © Associated Press

Крістін Девіс обрала сукню від Rachel Gilbert.

Крістін Девіс / © Associated Press

Крістін Девіс / © Associated Press

Також захід відвідали Кеті Енг, Еван Гендлер, Майкл Патрік Кінг, Алекса Свінтон, Маріо Кантоне, Ніал Каннінгем.

Майкл Патрік Кінг / © Associated Press

Майкл Патрік Кінг / © Associated Press

Еван Гендлер / © Associated Press

Еван Гендлер / © Associated Press

Олекса Свінтон / © Associated Press

Олекса Свінтон / © Associated Press

Кеті Енг / © Associated Press

Кеті Енг / © Associated Press

Ніал Каннінгем / © Associated Press

Ніал Каннінгем / © Associated Press

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Крістін Девіс / © Getty Images

Крістін Девіс / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер_4 / © Getty Images

© Getty Images

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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