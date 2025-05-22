У Нью-Йорку презентували новий сезон "І просто так…": розглядаємо образи акторів

У Нью-Йорку відбулася прем’єра третього сезону серіалу «І просто так…», який став продовженням «Сексу і міста». У новому сезоні ми знову побачимо Керрі, Міранду та Шарлотту, а також їхніх нових подруг — Сіму Патель та Лізу Векслі.
Акторки, які зіграли цих персонажок — Сара Джессіка Паркер, Ніколь Арі Паркер, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Синтія Ніксон — вийшли на червону доріжку.
Сара Джессіка Паркер носила вбрання від Vivienne Westwood.
Ніколь Арі Паркер була у Stella McCartney.
Саріта Чоудхурі позувала в Magda Butrym.
Синтія Ніксон в Richard Quinn.
Крістін Девіс обрала сукню від Rachel Gilbert.
Також захід відвідали Кеті Енг, Еван Гендлер, Майкл Патрік Кінг, Алекса Свінтон, Маріо Кантоне, Ніал Каннінгем.