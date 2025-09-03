У нюдовій мінісукні та кросівках: Емілі Ратаковскі сходила на тенісний матч

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

34-річна знаменитість побувала на десятому дні Відкритого чемпіонату США з тенісу, який триває у Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг USTA у районі Флашинг округу Квінс у Нью-Йорку.

На матч Емілі приїхала одягнена в нюдову обтислу мінісукню, яку доповнила коротким чорним кардиганом, сірими кросівками від Puma і біло-зеленим рюкзаком на плечах. На обличчі у Ратаковскі були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах невеликі золоті сережки-кільця, а блискуче каштанове волосся зірка розпустила.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, Ратаковскі вихвалялася черговою серією пікантних знімків, на яких позувала в бікіні на пляжі.