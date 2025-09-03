- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
У нюдовій мінісукні та кросівках: Емілі Ратаковскі сходила на тенісний матч
Модель Емілі Ратаковскі відвідала тенісний чемпіонат у Нью-Йорку.
34-річна знаменитість побувала на десятому дні Відкритого чемпіонату США з тенісу, який триває у Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг USTA у районі Флашинг округу Квінс у Нью-Йорку.
На матч Емілі приїхала одягнена в нюдову обтислу мінісукню, яку доповнила коротким чорним кардиганом, сірими кросівками від Puma і біло-зеленим рюкзаком на плечах. На обличчі у Ратаковскі були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах невеликі золоті сережки-кільця, а блискуче каштанове волосся зірка розпустила.
Нещодавно, нагадаємо, Ратаковскі вихвалялася черговою серією пікантних знімків, на яких позувала в бікіні на пляжі.