У ніжній багатошаровій сукні: Дакота Феннінг вийшла на червону доріжку, щоб презентувати новий серіал

30-річна акторка Дакота Феннінг з'явилася на презентації нового серіалу від Netflix "Ріплі", знятого за мотивами романів письменниці Патриції Гайсміт про Тома Ріплі — авантюриста, який не має жодних моральних принципів, вбивці.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

На червоній доріжці заходу, що відбувся в Лос-Анджелесі, акторка позувала в ніжній білій сукні, що складалася з безлічі шарів напівпрозорої тканини. Її вбрання було від бренду Fendi з кутюрної колекції весна-літо 2024.

Сукня мала невеликий шлейф та сітчастий верх, який створював ілюзію асиметричного декольте та голої спини.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Вбрання дівчина доповнила дуже легким макіяжем, розпустила волосся і завершила образ великими сережками з камінням.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Прем'єра серіалу запланована на 4 квітня, а головну роль у ньому – самого Тома Ріплі – зіграє ірландський актор Ендрю Скотт.

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