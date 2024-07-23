У нижній білизні та ковбойському капелюсі: вагітна Гейлі Бібер знялася для глянцю

Зірка знялася у фотосесії для відомого журналу.

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – нещодавно оголосила, що стане вперше мамою. З того часу шанувальники пари з нетерпінням чекають на її нові фото.

Так, дівчина стала головною зіркою спеціального літнього випуску журналу W Magazine. На обкладинці глянцю вона з'явилася в одній спідній білизні. Акцент на фото зроблено на вагітному животі Гейлі.

Також вона приміряла безліч інших стильних образів: і рожеву шубу в поєднанні з босоніжками, і обтислу сукню з ковбойським капелюхом, і светр великої в'язки з величезним коміром.

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В інтерв'ю журналу Бібер розповіла про вагітність, материнство та боротьбу зі своїми страхами.

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Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер показала, як рятується від спеки.

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