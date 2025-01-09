У спідній білизні та панчохах з підв'язками: Ніколь Кідман приміряла відверті образи

57-річна австралійська та американська акторка, володарка премії "Оскар" – Ніколь Кідман – стала однією із зірок нового номера журналу W Magazine. Це щорічний спецвипуск під назвою – Best Performances, він присвячений найкращим акторам та акторкам року. У ньому також з'явилися Демі Мур, Аріана Гранде, Зендея, Пол Мескаль, Анджеліна Джолі та ін.

На сторінках глянцю Ніколь приміряла відверті образи. Вона позувала в светрі Balenciaga, нижній білизні та панчохах з підв'язками. Свій пікантний образ вона доповнила кольє Cartier.

instagram.com/nicolekidman

На іншому фото актриса позувала у топі на тонких бретельках від Gucci. На її обличчі був макіяж з акцентом на очі, а волосся туго зібране в пучок.

instagram.com/nicolekidman

instagram.com/nicolekidman

Ніколь Кідман потрапила в цей спецвипуск W Magazine, оскільки була номінована на "Золотий глобус" у категорії "Найкраща актриса в драматичному фільмі" за її роль у картині "Хороша погана дівчинка", проте поступилася перемогою акторці Фернанді Торрес.

На червону доріжку премії зірка одягла розкішну блискучу сукню від Модного дому Balenciaga, з яким співпрацює як амбасадор. Це було кастомне вбрання до підлоги, повністю розшите дрібним бісером.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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