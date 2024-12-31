У нижній білизні та шапці Санта-Клауса: Клаудія Шиффер поділилася архівним фото

54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – часто публікує у своєму Instagram фотографії зі своїх архівів, до яких вона любить заглядати. Так, напередодні новорічних свят вона вирішила знайти відповідне архівне фото.

На знімку авторства легендарного фотографа Еллен фон Унверт модель позує в червоному комплекті спідньої білизни біля ялинки. А на її голові шапка Санта-Клауса. Молода Клаудія посміхається на камеру.

instagram.com/claudiaschiffer

Цікаво, що Шиффер стала моделлю випадково – представник модельної агенції помітив її на дискотеці у Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. Головним поштовхом до слави стала рекламна кампанія для американського бренду Guess у 1989 році — вона стала обличчям марки, а її образ підкорив публіку. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Зазначимо, незважаючи на те, що пік кар'єри Клаудії Шиффер припав на 1990-і роки, вона продовжувала успішно працювати і після цього. А нещодавно вона стала обличчям бренду Rhode, засновницею якого є модель та інфлуенсерка Гейлі Бібер.

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