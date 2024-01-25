У нижній білизні та шубі: Глое Кардашян позувала на снігу

39-річна учасниця реаліті-шоу та бізнес-вумен – Глое Кардашян – мабуть, зовсім не боїться холоду, адже позувала у сміливому образі на снігу.

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Вона вдягла нижню білизну (хоча, можливо, це купальник) від Gucci, а зверху накинула довгу шубу – зважаючи на все, зі штучного хутра. Свій лук Глое доповнила хутряною шапкою та чоботями, а також вже традиційним для неї макіяжем у натуральних відтінках та з нюдовою помадою.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян у сексуальній спідниці від українського бренду знялася для глянцю. Перед об'єктивом фотокамери зірка реаліті постала у чорному кроп-топі та у чорній асиметричній спідниці з вирізами від FROLOV.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

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