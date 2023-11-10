У нижній білизні та світшоті: топмодель Алессандра Амбросіо блиснула пласким животом

42-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо – знялася у новій фотосесії, результат якої показала у Instagram.

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"Затишно", – лаконічно підписала фото зірка.

На знімках бразилійка позує в одних білих трусах, сірому світшоті та шкарпетках. Її волосся розпущене, а на обличчі – природний макіяж. Фігура мами двох дітей має приголомшливий вигляд — не дарма Алессандра не пропускає тренування з пілатесу, після яких її часто фотографують папараці.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо зачарувала total look на вечірці. На моделі була довга біла сукня, яку вона доповнила тренчем з поясом і капелюхом з широкими полями.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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