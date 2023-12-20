У нижній білизні та з келихом вина: топмодель Жасмін Тукс позувала на вулиці у мороз

32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – улетіла на знаменитий гірськолижний курорт Нісеко, що в Японії, і вже показувала звідти гламурний лук.

Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Але нові знімки в її Instagram – набагато сміливіші. На них дівчина зазнімкована в чорний білизні на балконі на фоні засніжених схилів. Крім білизни на ній лише шкіряні рукавички з хутром та мунбути. У руках Жасмин тримає келих із вином.

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Фігура Жасмин Тукс має чудовий вигляд, хоча вона стала вперше мамою 23 лютого цього року та народила доньку, яку назвала Мія Вікторія. А лише через три місяці вже похизувалася стрункою фігурою на благотворному вечорі організації amfAR Cinema Against AIDS, мета якого — допомагати організаціям, що борються зі СНІДом.

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