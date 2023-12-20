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У нижній білизні та з келихом вина: топмодель Жасмін Тукс позувала на вулиці у мороз

Автор
Юлія Кудринська
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У нижній білизні та з келихом вина: топмодель Жасмін Тукс позувала на вулиці у мороз

Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Зірка порадувала шанувальників відвертими фотографіями.

32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – улетіла на знаменитий гірськолижний курорт Нісеко, що в Японії, і вже показувала звідти гламурний лук.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Але нові знімки в її Instagram – набагато сміливіші. На них дівчина зазнімкована в чорний білизні на балконі на фоні засніжених схилів. Крім білизни на ній лише шкіряні рукавички з хутром та мунбути. У руках Жасмин тримає келих із вином.

(гортайте фото вправо)

Фігура Жасмин Тукс має чудовий вигляд, хоча вона стала вперше мамою 23 лютого цього року та народила доньку, яку назвала Мія Вікторія. А лише через три місяці вже похизувалася стрункою фігурою на благотворному вечорі організації amfAR Cinema Against AIDS, мета якого — допомагати організаціям, що борються зі СНІДом.

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Дата публікації
Перегляди
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