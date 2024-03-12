У нижній білизні та з короткою стрижкою: гарна Кайлі Дженнер знялася в рекламі взуття

Дівчина з'явилася у промокампанії відомого взуттєвого бренду.
26-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кайлі Дженнер стала головною зіркою весняно-літньої колекції 2024 року взуття Sam Edelman.
У межах промокампанії дівчина приміряла кілька пар взуття – сріблясті слінгбеки на середньому підборі, лакові туфлі-човники на шпильках, білі туфлі, чорні шльопанці та балетки. Позувала Кайлі у бюстгальтері, який підкреслив її пишне декольте, і в одних чорних капронових колготках, а також у чорному боді.
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Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер відвідала вечірку Vanity Fair Oscar Party. Вона з'явилася на червоній доріжці у бордовій сукні з бісеру на тонких бретельках і з глибоким декольте. Компанію їй склали сестра Кендалл та мама Кріс.
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